Iannicelli: "Non va bene se perdi sempre. Facciamoci qualche domanda..."

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Peppe Iannicelli ha commentato a Canale 21 la prova del Napoli contro l'Arsenal: "L'anno scorso ho sentito dire menomale che non abbiamo preso l'imbarcata ma poi abbiamo visto che Champions ha fatto il Napoli. Se perdi 3 partite in 10 giorni la situazione va valutata. Non si può far finta di nulla. Prendere gol in tutte le partite e avere un caso ogni giorno tra infortuni e fraintendimenti, allora occhio, è giusto parlarne e contestualizzare altrimenti non stiamo facendo un buon lavoro.

Nello sport è il risultato che fa la differenza. Quando si parla di prestazioni penso al medico che dice che l'intervento è andato bene ma il paziente è morto. Non dico che il Napoli sia morto ma interroghiamoci seriamente su questo inizio di stagione...".