Fedele boccia un azzurro: "Gioca a calcetto, troppo egoista"

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"Alisson è un giocatore da calcetto, non da calcio. Gioca da solo, deve capire che ci sono anche i compagni. Ha un bel tiro dopo sterzata, un pregio, ma è troppo poco. Il Napoli ha poca qualità e la squadra ha un'età media alta". Così Enrico Fedele a Radio Marte dopo il ko di ieri della squadra di Allegri contro l'Arsenal di Arteta. "Alisson ha avuto almeno 2-3 occasioni e le ha sprecate perché si è intestardito palla al piede. In generale il Napoli in alcuni reparti non ha fisicità e centimetri, vedi l'attacco tra lui, Politano, Neres e Giovane che ora è fuori.

E poi fatemi dire una cosa su Vergara, ieri mi faceva tenerezza, lui è una seconda punta ma dato che c'è carenza in mediana è stato costretto a giocare come centrocampista, quasi mezzala, ma quello non è il suo ruolo e in campo si notava. Mi dispiace, questo ragazzo ha talento ma non riesce a fare ciò che gli riesce meglio perché ormai sta giocando fuori posizione con Allegri. A proposito dell'allenatore, lui è venuto a Napoli con il club che non ha fatto mercato e infatti serviva un allenatore che accettasse questo compromesso. Ma la squadra è incompleta".