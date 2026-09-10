De Bruyne su Allegri: "E' un po' più calmo e rilassato..."

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Le dichiarazioni rilasciate da Kevin De Bruyne ai microfoni di Prime Video nel post-partita di Napoli-Arsenal offrono uno spaccato interessante sia sul suo stato di forma sia sul clima che si respira all'interno dello spogliatoio azzurro. Il fuoriclasse belga ha risposto con schiettezza alle critiche relative alle sue prestazioni, ribadendo di essere nel pieno delle proprie disponibilità e allontanando le scetticismo dei media: «È questo il vero Kevin, non so cosa vi aspettiate in più da me. So che in Italia parlate molto di questo, ma in realtà questo sono io». Nonostante la sconfitta al debutto europeo, l'ex Manchester City ha dimostrato fiducia nel percorso intrapreso, sottolineando come la squadra abbia affrontato un avvio di calendario particolarmente complesso ma conservi la ferma intenzione di costruire qualcosa di importante nel prosieguo della stagione.

Il clima nello spogliatoio e il ritratto di Allegri

Particolarmente significative sono state le parole spese da De Bruyne nei confronti di Massimiliano Allegri, utili anche a tracciare un velato e suggestivo paragone con la precedente gestione di Antonio Conte. Descrivendo il tecnico livornese come una figura «un po' più calma e rilassata», il belga ha evidenziato la ricerca di una gestione serena del gruppo e di una leadership meno esasperata sul piano psicologico. Il feeling con la squadra e con lo stesso allenatore viene descritto come positivo e naturale, sigillato da un aneddoto di spogliatoio raccontato con il sorriso: la scelta di Allegri di comunicare con lui esclusivamente in italiano, a testimonianza di un dialogo diretto e di una volontà di integrazione totale nel contesto partenopeo.