Del Genio: "Nessuno difende così, 11 in area! Così non riparti mai. Arsenal vince, ma di solito crea meno..."

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Il Napoli perde in casa con l'Arsenal, ma lo fa senza mai creare una grande palla gol e subendo 4xG. Della fase difensiva ne ha parlato Paolo Del Genio intervistato dai Napolità:

"Va bene, si può perdere e difendere. L'Arsenal è più forte, lo è quasi di tutti, ma la differenza nei numeri quando vince, cioè quasi sempre, ma è come abbiamo difeso che non va bene. Non si gioca sul movimento del pallone, anche quelli non recenti, quando si gioca il pallone davanti si scappa, quando si va all'indietro si segue e si sale uscendo la tua area di rigore. Non l'abbiamo fatto mai, siamo rimasti sempre inchiodati e quindi la linea è molto vicina al portiere, i centrocampisti devono restare lì altrimenti c'è il buco. Potrei farvi 30 esempi, ma vi faccio quello del gol, Gilmour arriva tardi perché è troppo schiacciato, la linea deve essere più alta per farlo tirare da più lontano. Poi vincono lo stesso, ma così schiacciati, 5 volte ho contato 11 in area di rigore.

Su angolo invece abbiamo portato 4 uomini su, quindi loro dovevano salire con meno uomini ed abbiamo ridotto la pericolosità, abbiamo copiato il chelsea ma non c'è mica l'esclusiva. Poi detto questo non si difende così, troppo tempo, ma si può dibattere che sei stato costretto, ma il come allora... il Como s'è abbassato ma ci metteva in fuorigioco, si accorciava al limite, si metteva pressione, Lucca infatti era in fuorigioco, noi come lo facciamo? Deve stare in braccio a Milinkovic per il fuorigioco. Allegri cita il possesso? L'unico dato in equilibrio nel primo tempo... fate le verifiche, l'Arsenal pure quando vince con le più deboli in Premier, certo che vince, ma 2xG contro 1, 18 tiri magari contro 7, non 4xG o 0,2xG come il Napoli, 26 tiri...

Si può difendere, ma più in alto, magari invece di 4xG facevano 2, invece di 26 tiri ne facevano la metà, già era una cosa... ma più alti avevamo più possibilità anche di ripartire e alzavamo le nostre frutto di giocate che ti schiattano dentro... la finale dei 100 metri ogni 3 secondi. Hojlund e Alisson che pure sono velocisti, pure De Bruyne era chiamato a volare... Ma i giocatori meritano i complimenti, non gli darò una sola insufficienza. Non si difende così, diciamola, non è manco il discorso calcio moderno o offensivo, si segue il cavolo del pallone, ma il fuorigioco esiste ancora?".