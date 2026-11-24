Del Genio elogia De Bruyne: “Finalmente si parla del gioco! Basta lanci! Che figura chi parla del suo privato…”

Paolo Del Genio elogia Kevin De Bruyne per le parole sul gioco del Napoli, difende la sua privacy e commenta le scelte di Massimiliano Allegri

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto sul canale YouTube Napolità per commentare le dichiarazioni di Kevin De Bruyne e Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. Del Genio ha apprezzato soprattutto le considerazioni del centrocampista belga sullo stile di gioco del Napoli, schierandosi inoltre dalla sua parte dopo le polemiche sulla vita privata. Non sono mancate alcune riflessioni sulla gestione degli infortuni da parte di Allegri e sull'atteggiamento da adottare contro gli inglesi.

Del Genio elogia De Bruyne: "Finalmente si parla del gioco…"

"Voglio iniziare facendo i complimenti a Kevin De Bruyne, ha parlato di calcio, ha detto cose e noi questo adoriamo. Ha parlato di palle lunghe che non gli piacciono, ha parlato del calcio che a me piace e del calcio che ormai paga. Ha detto che lui sta giocando bene nonostante non sia proprio il suo calcio preferito, perché gli piace più lo stile del Belgio. Bello anche il passaggio sulla vita privata: non violatela e non parlate di me se non la conoscete, come hanno fatto in malo modo quelli che sono entrati nella sfera personale attaccando la moglie. Queste cose sono sempre da tamarri".

Allegri, gli infortuni e le critiche ai suoi difensori

"Bravo anche Allegri, restando alla conferenza, a non parlare in maniera drammatica degli infortuni, che non giustificano totalmente i risultati. Poteva usarli e invece no, ha parlato dei dati in giro per l'Europa e quindi non si è preso questo alibi. Lo utilizzano però gli amici suoi che lo vogliono difendere ad oltranza. Forse fa fare le brutte figure agli altri… Sarebbe contorta. È una loro scelta sbagliata e chi lo difende così perde credibilità".

Come affrontare il Manchester City

"È difficile, ma Brighton, Fulham, Aston Villa e Nottingham l'hanno fermato di recente pressandoli, non certo mettendosi dietro".