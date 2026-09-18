Del Genio: "Il Napoli deve stare alto, non ha i giocatori di gamba per giocare in ripartenza"

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Paolo Del Genio analizza l'evoluzione tattica del Napoli e indica la strada da seguire. Promosse senza riserve le scelte di Allegri contro il Bologna.

Il Napoli deve difendere in avanti, evitando di abbassare eccessivamente il proprio baricentro. È questa l'analisi di Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non ha tanti calciatori di gamba, non ha quei calciatori che hanno 50-60 metri di corsa, eccezion fatta per qualcuno. Per questo il Napoli non può giocare in blocco basso ma deve stare alto, deve giocare alto. Lo stesso Rrahmani ha dichiarato che la squadra difende meglio quando gli avversari sono lontani dall'area di rigore del Napoli".

Del Genio: "Col Bologna le idee di Allegri mi sono piaciute dall'inizio alla fine"

Il giornalista ha poi confrontato le scelte di Massimiliano Allegri nelle ultime partite: "Allegri ha sbagliato il suo pensiero prima di Napoli-Arsenal, prima di Inter-Napoli mi è piaciuto a tratti e a tratti no, quello che ha pensato prima di Napoli-Bologna mi è piaciuto dall'inizio alla fine". Del Genio ha quindi allargato il discorso all'evoluzione del calcio: "Oramai nel calcio ci sono stati degli aggiornamenti per i quali le squadre prevalentemente difensive non ottengono risultati. I risultati li ottengono chi gioca in maniera aggressiva e non conservative. Non si vince più con la miglior difesa, negli ultimi anni vincono quelli che hanno il miglior attacco".