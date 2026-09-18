L’ex viola Orlando: “La Fiorentina può mettere in difficoltà il Napoli, ho buone sensazioni!”

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Massimo Orlando presenta Fiorentina-Napoli e analizza il momento della squadra di Vanoli: “Può mettere in difficoltà la formazione di Allegri”.

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Napoli con due vittorie consecutive alle spalle e un entusiasmo ritrovato. A fare il punto sul momento della squadra viola è Massimo Orlando, ex viola, intervenuto su Radio FirenzeViola: “Ho delle sensazioni buone, perché la Fiorentina arriva da due vittorie, che a volte servono a sistemare tante cose. Vanoli ha preso una squadra che era a pezzi e ha lavorato bene sulla testa dei giocatori. Quella col Napoli sarà una partita tosta, ma questa Viola può mettere in difficoltà la formazione di Allegri. Venire a Firenze adesso non è per niente facile, dunque un risultato positivo permetterebbe a Vanoli di affrontare questa sosta lavorando sugli aspetti da migliorare”.

Orlando: “Allegri proverà a fare la partita”

Orlando si è poi soffermato sulle possibili scelte di Allegri e sull'eventuale impiego dal primo minuto di Favasuli, prima di analizzare anche l'atteggiamento che il tecnico del Napoli potrebbe adottare al Franchi: “Non so, magari potrà mettere in campo dall’inizio Favasuli che ha la spensieratezza del ragazzo giovane. È calabrese, ha tanta fame. Quando hai fame è una gran bella cosa. In generale mi aspetto grandi cose, penso che Allegri proverà a fare la partita perché se rimane basso e lascia spazio alla Fiorentina, quest’ultima ha qualità. Oltretutto il Napoli ha l’obiettivo di lottare almeno per il quarto posto, dovessero pareggiare vanno a meno 8 dalla prima… dopo quattro giornate sono tante”. Sulla possibilità che Allegri possa accontentarsi di un pareggio, Orlando è stato altrettanto netto: “Per me no, non se lo può permettere. Non firmerebbe mai”.