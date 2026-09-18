Brambati taglia fuori Napoli, Juve e Milan: “Solo Roma e Como possono insidiare l’Inter”

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Roma-Inter, Massimo Brambati presenta il big match di Serie A e analizza il momento delle due squadre e la corsa Scudetto.

Il big match tra Roma e Inter mette di fronte due squadre che arrivano alla sfida con ambizioni importanti. A TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha evidenziato la crescita dei giallorossi, sottolineando come la squadra non dipenda esclusivamente da Malen: "Mi sembra che la Roma sia diventata anche abbastanza cinica e che non sia neanche così Malen-dipendente. L'olandese fa la differenza, ma anche quando non ha segnato lui il risultato e i gol sono arrivati". Brambati ha poi riconosciuto la qualità dell'Inter, considerata completa in ogni reparto, ma ha evidenziato alcune perplessità sulla fase difensiva.

Brambati: dubbi sui gol concessi dall'Inter

Il tema principale riguarda proprio la capacità dell'Inter di limitare le occasioni avversarie, con il precedente contro il Napoli tra gli esempi citati: "L'Inter è fortissima e completa in ogni reparto, ma mi chiedo perché prenda gol con relativa tranquillità. Anche con il Napoli, del resto, sono state incassate due reti, ma potevano essercene almeno un altro paio. Non so se sia solo un discorso sul portiere, che ad ora in qualcosa è mancato". L'ex calciatore ha infine spiegato la propria lettura della sfida: "Detto ciò, vedo leggermente favoriti i giallorossi perché hanno più l'occhio della tigre. Quest'anno, anche grazie al fatto che Juventus, Milan e Atalanta sono molto indietro, c'è solo la Roma insieme al Como a poter dare fastidio a Chivu".