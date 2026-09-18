De Paola mette pressione al Napoli: "Test importante con la Fiorentina. Se Allegri perde..."

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Paolo De Paola analizza Roma-Inter e Fiorentina-Napoli, soffermandosi sulle possibilità delle due squadre e sul momento di Allegri.

Il direttore Paolo De Paola ha analizzato il big match tra Roma e Inter intervenendo alla radio di Tuttomercatoweb.com. Il confronto dell’Olimpico mette di fronte due squadre a punteggio pieno e, secondo De Paola, rappresenta un passaggio importante per entrambe: “È una partita complicata, bisogna capire un po' di cose. Entrambe possono mettere le cose al proprio posto. L'Inter deve vincere, la Roma se vuole seriamente candidarsi per lo Scudetto deve fare la stessa cosa. Prevedo una partita che alla fine vincerà l'Inter, con una Roma che in qualche modo potrà far vedere qualche lacuna difensiva. L'Inter ne ha presi di gol ma credo che stia trovando rimedio contro la Roma. E in fase offensiva può far male alla Roma”. Sul confronto tra i reparti ha poi aggiunto: “Se ragioni per reparti, difesa si equivale ma centrocampo Inter è più forte. Dipende da come agiscono le squadre. Se la Roma gioca a linee strette, diventa tosta. Ma l'Inter ha due soluzioni in più: sa subire l'avversario e risputarlo fuori, la Roma ha solo un metodo”. Infine, sui possibili protagonisti: “Se la Roma gioca nella sua solita maniera, per me va a sbattere. Se la Roma cambia qualcosa, può farcela. Una Roma compatta e sempre protesa all'attacco abbiamo visto finora, se gioca così con l'Inter sbatte. Malen e Diouf possono essere gli uomini più pericolosi”. E sul confronto tra i due attacchi: “La fisicità dell'Inter, anche negli attaccanti, fa paura. È una sfida tra due mondi diversi, ed è molto interessante. Sarà un bel duello”.

De Paola su Fiorentina-Napoli e la Juventus

De Paola si è soffermato anche sulla sfida tra Fiorentina e Napoli, considerandola un test importante per la squadra di Massimiliano Allegri: “Sinora non ha avuto avversari con i quali misurarsi veramente. La vittoria col Bologna ha lasciato dubbi. La Fiorentina sta uscendo dalla crisi, vedremo che consistenza avrà questo Napoli. È un test importante per il Napoli. Per il Napoli da ora in poi il processo ad Allegri diventa da pubblica piazza. Se perde con la Fiorentina, ci saranno processi a non finire. Il Napoli non può assorbire una sconfitta con la Fiorentina. Allegri non sarebbe a rischio, ma dopo averlo accolto come il nuovo che doveva rilanciare il Napoli sarebbe dura accettare un suo flop”. Infine, uno sguardo alla Juventus e alla situazione di Woltemade e Kolo Muani: “Deve stare un po' in palestra, mi sembra ancora fragile nel nostro campionato. Stesso discorso per Kolo Muani. Spalletti a fine partita ha fatto un bagno d'umiltà. Il fatto che non abbiano fisicità quei due è un problema per la Juve”. Sulla sfida contro l’Atalanta e sulla posizione dei due allenatori, ha concluso: “Più per la Juve. Sarri è lì a Bergamo, non è in una posizione piacevole ma cresce poco alla volta. È più sotto esame Spalletti però”.