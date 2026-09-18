Braglia sicuro: “Fiorentina favorita. I problemi del Napoli sono palesi…”

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Simone Braglia analizza Roma-Inter e il momento delle due squadre. L’ex portiere si sofferma anche su Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta.

Simone Braglia ha analizzato il big match tra Roma e Inter intervenendo alla radio di Tuttomercatoweb.com. L’ex portiere ha sottolineato l’equilibrio che, a suo avviso, caratterizza il confronto dell’Olimpico, evidenziando anche il peso delle assenze nella difesa nerazzurra: “In questo momento l'identità e la voglia che Gasperini infonde alla squadra è diversa da quella dell'Inter. Vedo più equilibrio nella Roma. Non dimentichiamoci che la perdita di giocatori d'esperienza come De Vrij, Acerbi e Darmian può avere un peso negli equilibri della difesa. E la Roma è pericolosa davanti, lo sappiamo. In questo momento sono molto vicini all'Inter, e l'entusiasmo dell'ambiente può fare la differenza in questa partita”. Sulla compattezza delle due squadre ha aggiunto: “No. In questo momento si evidenzia tra le due la compattezza difensiva della Roma. Nell'Inter è facile arrivare in porta. Ha fatto errori Martinez, ma è messo in difficoltà anche dalla sua difesa”. Quanto al confronto tra i reparti, Braglia ha poi spiegato: “Prenderei tutti i difensori della Roma in una partita così. Il centrocampo è vero, è più forte quello dell'Inter, ma la linea difensiva della Roma ha più esperienza. E si spiega così la difesa ballerina dell'Inter. Gasperini poi è l'elemento in più di questa Roma. La Roma è una bella realtà, l'Inter è la più forte ma in certe partite l'equilibrio è labile”. Infine, sul duello tra gli attaccanti: “Oggi scelgo l'estro di Dybala contro la forza di Lautaro e Thuram. Se gioca alla Dybala, l'Inter non vince. Perché Dybala è il vero mattatore di questa partita”.

Braglia: “Vedo la Fiorentina favorita contro il Napoli”

Braglia ha espresso la propria opinione anche sulla sfida tra Fiorentina e Napoli, indicando nella squadra viola la formazione da cui si aspetta di più: “Io vedo la Fiorentina favorita. I problemi del Napoli sono palesi. La rosa della Viola è giovane ma di valore, a me l'eventuale sorpresa potrebbe essere anche la Fiorentina che fa un risultato roboante. Conta tanto anche per lei vincere”. L’ex portiere ha poi parlato di Nick Woltemade e della Juventus: “Woltemade è una pezza messa in un contesto dove serviva qualcosa davanti, ma non mi convince. Poi spero che esploda definitivamente con la Juve, ma la sensazione è questa”. Infine, sulla sfida tra Juventus e Atalanta, ha concluso: “È un esame per entrambe. La rosa dell'Atalanta comunque è di valore. Per me Sarri è l'allenatore sbagliato per il contesto Atalanta. È uno sorpassato”.