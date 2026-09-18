Vanoli su Allegri: “Se ci aspetta, attenzione a Hojlund. E’ il 9 più rapido a campo aperto!”

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Fiorentina-Napoli, Paolo Vanoli analizza le possibili scelte tattiche di Massimiliano Allegri e avverte la sua squadra: “Le preventive saranno essenziali”.

Il duello tattico con Massimiliano Allegri sarà uno degli aspetti centrali di Fiorentina-Napoli. Paolo Vanoli, a due giorni dalla sfida del Franchi, ha parlato del possibile atteggiamento degli azzurri e delle difficoltà che la sua squadra potrebbe incontrare contro una formazione capace di attendere e colpire in campo aperto. Il tecnico viola ha inoltre sottolineato le qualità dell’attacco del Napoli, indicando in Højlund una delle principali minacce.

Vanoli avverte la Fiorentina: “Le marcature preventive saranno essenziali”

Interpellato sulla possibilità che il Napoli possa scegliere di attendere la Fiorentina e sulle qualità di Allegri, Vanoli ha spiegato: “Parliamo di un grande allenatore, un vincente. Il suo concetto di "aspettare" e non fare la partita può essere una strategia ma noi anche se palleggeremo dovremo essere ancora molto più attenti in fase difensiva perché il Napoli ha l'attaccante (Hojlund, ndr) più veloce della Serie A in campo aperto. Ecco perché le marcature preventive saranno essenziali”.