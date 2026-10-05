Del Genio: "Pressing peggiorato rispetto a Conte! De Bruyne e gli esterni penalizzati..."

Paolo Del Genio analizza il pressing del Napoli: PPDA peggiorato e recuperi troppo bassi, con De Bruyne e gli esterni costretti a fare troppi metri

In questo avvio di stagione il Napoli ha mostrato nella fase di pressing e di recupero del pallone, con la squadra che spesso ha difeso molto bassa, ritrovandosi poi a dover percorrere molti metri prima di arrivare in zona offensiva. Un aspetto che rischia di penalizzare soprattutto i giocatori di maggior qualità e gli esterni, chiamati a sviluppare le transizioni partendo troppo lontano dalla porta avversaria.

A parlare del tema è stato il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Difficoltà Napoli? Rispetto a Conte con Allegri il dato del PPDA (passaggi concessi per azione difensiva, misura in sintesi il pressing, ndr) è peggiorato ulteriormente da 11 a circa 18. Recuperiamo il pallone troppo in basso, di conseguenza non sei in zona pericolose e giocatori come De Bruyne o gli esterni devono fare troppi metri. Alisson infortunato per questo? Non possiamo dirlo, ma possiamo dire sicuramente che perde la lucidità e la giocata finale quando deve fare il contropiede così da lontano dopo 60 metri di campo. Non è un caso che ormai tutti provano a pressare più in alto".

Del Genio cita anche la Nazionale italiana

"Vedete anche l’Italia, che risultati fa quando fa un calcio all’italiana e che risultati fa anche con la Francia quando non rinuncia. La rovina in questo caso è Coverciano sul modo di pensare dei tecnici italiani, anche se chi va all’estero poi perde certi concetti su difesa ed equilibrio”, la chiosa di Paolo Del Genio.