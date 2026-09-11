Beukema fa chiarezza sull'infortunio: "Non è stato bello, ma ora sto bene e sono pronto"

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Cresce l'attesa in casa Napoli per la sfida delicata contro il Bologna, ed è proprio un ex della partita a parlare quest'oggi. Sam Beukema, difensore azzurro e volto noto ai tifosi rossoblù per il suo passato in Emilia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per fare chiarezza in primis sul proprio stato di forma. L'olandese, reduce da un problema al tendine che lo ha tenuto ai box per diverse settimane, ha rassicurato l'ambiente partenopeo sulle sue reali condizioni, sottolineando come il recupero sia ormai completo e come la voglia di scendere in campo sia tanta

Beukema, le parole del difensore sulle sue condizioni

"Mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo a pieno regime. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l'ora di dare una mano alla squadra. Ho tanta voglia. Non era bello per me perché avevo quel problema al tendine per qualche settimana. Non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché lì si inizia già la stagione e ci si prepara bene per l'inizio. Adesso però mi sento molto bene e sento anche che sono pronto". Il difensore, out per tutto il ritiro estivo a causa del problema fisico, si candida dunque a un ruolo importante nelle rotazioni difensive azzurre.