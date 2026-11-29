Sassuolo, Muric a Dazn: "La parata più difficile? L'ultima su Lang"

Il portiere neroverde indica nell'ultimo intervento su Lang il momento più delicato di Sassuolo-Napoli. Finisce zero a zero.

Arijanet Muric ha parlato a DAZN nel post-partita di Sassuolo-Napoli, terminata a reti inviolate. Il portiere neroverde ha scelto la parata più difficile della gara: "La parata più difficile? L'ultima su Lang perché era passata sotto le gambe del difensore". L'ultima occasione del Napoli è stata respinta dal numero uno del Sassuolo. Il tiro era partito in una traiettoria insidiosa.

Muric e il Sassuolo: "Questa volta è andata bene, speriamo di continuare così"

Il portiere neroverde è soddisfatto per com'è andata la partita e guarda avanti. Il clean sheet è un segnale per la squadra di D'Aversa. Muric si è detto soddisfatto del risultato e ha guardato alle prossime partite con ottimismo: "Questa volta è andata bene, speriamo di continuare così". Il pareggio contro il Napoli rappresenta per il Sassuolo un segnale positivo, dopo una partita in cui la difesa ha tenuto fino al triplice fischio.