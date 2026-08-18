La griglia di Tacchinardi: "Inter e Napoli sono davanti alla Juve"

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"L’Inter in questo momento è superiore a tutti e il Napoli ha qualcosa in più. Roma e Milan non le vedo superiori".

L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha analizzato il momento della squadra bianconera, soffermandosi sull’atteggiamento mostrato e sulle prospettive per la nuova stagione: "La cosa che non mi è piaciuta è che si è ripartiti ancora con poca personalità, poca voglia di creare, invece la mentalità vincente si costruisce già dall’estate. La cosa positiva è avere dei giocatori come Kolo Muani, che rispetto a David è sicuramente un valore aggiunto".

Tacchinardi ha poi parlato di Dusan Vlahovic, ammettendo di essere rimasto deluso dal comportamento dell’attaccante serbo e indicando anche un possibile profilo ideale per il gioco di Spalletti: "Dico sì, perché è stato pagato tanto, ha guadagnato tanti soldi. Penso che alle dichiarazioni d’amore che lui ha fatto nei confronti della Juventus e credo ci si potesse venire incontro, provare ad avere un nuovo rapporto. Mi sarebbe piaciuto un passo in avanti di Vlaovic verso la Juventus, perché comunque la Juve ha dato tanto a Dusan. Chi prenderei? Per come gioca Spalletti sarebbe interessante Zirkzee".

Infine, l’ex bianconero ha fatto il punto sui rapporti di forza in vista del campionato, indicando Inter e Napoli come le squadre che attualmente partono davanti alla Juventus: "L’Inter in questo momento è superiore a tutti e il Napoli ha qualcosa in più. Roma e Milan non le vedo superiori. Como, Atalanta e Fiorentina? Anche queste non sono superiori alla Juventus per rosa. Rispetto Fabregas e il lavoro che ha fatto, ma è in Champions perché la Juve si è suicidata. La Fiorentina ha preso tanti giocatori interessanti, ma non è da Juve".