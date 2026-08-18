Marcolin punta tutto su De Bruyne: "Sarà il suo anno, può spostare gli equilibri"

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L’ex calciatore del Napoli e attuale opinionista di Dazn Dario Marcolin, intervistato da Il Mattino, ha analizzato la lotta per il prossimo Scudetto alla vigilia dell’inizio del campionato. Per Marcolin, due squadre partono davanti a tutte: "Inter e Napoli sono le due favorite per la vittoria dello Scudetto". Per le altre big, invece, molto dipenderà dall’impatto dei nuovi arrivi e dal lavoro degli allenatori: "Per le altre servirà capire come si integreranno gli acquisti e le mosse dei singoli allenatori".

Alle spalle delle due favorite, Marcolin inserisce Juventus, Milan, Roma e Como, indicando i possibili punti di forza e le incognite delle quattro squadre: "I bianconeri con Spalletti partiranno forte, daranno del filo d torcere a tutti. Per quanto riguarda il Milan, sono curioso di vedere a cosa porterà questo cantiere aperto, anche se Amorim è un'incognita. Il mercato ha dato una mano alla Roma e a Gasp ma la Champions può togliere qualcosa. Il Como? Adesso non può più nascondersi: da outsider, i lariani si candidano ad essere una solida realtà".

L’ex azzurro si è poi soffermato sui calciatori che potrebbero incidere maggiormente nella nuova stagione, indicando in De Bruyne uno degli uomini da seguire con maggiore attenzione: "Questo è l'anno di De Bruyne, a Napoli non lo abbiamo mai visto al top e deve prendere in mano la squadra. Se con Allegri diventa il Modric del Milan può spostare gli equilibri. A proposito dei rossoneri, sono curioso di vedere Goncalo Ramos: per me hanno trovato un 9 perfetto".