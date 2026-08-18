Favasuli, il retroscena dell'agente: "Mi chiamava anche nei week end per avere notizie"

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Costantino Favasuli è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della SSC Napoli. Il classe 2004 è impegnato questa mattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto con il club azzurro. Intervistato dal Corriere dello Sport, il giovane calciatore ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per la nuova avventura, mentre il suo agente Mario Giuffredi ha parlato della scelta del Napoli e della fiducia riposta nei giovani.

Giuffredi, rivolgendosi a Favasuli, ha dichiarato:

"Dovrai iniziare ad abituarti alle interviste (rivolgendosi a Favasuli, ndr). Dare fiducia ai giovani è un segnale importante per tutto il movimento. Spesso arrivano stranieri che non valgono l’investimento. Manna è bravissimo a scoprire talenti e De Laurentiis può tracciare una nuova strada per rivoluzionare il calcio italiano".

A Favasuli viene poi chiesto se fosse già stato in precedenza a Napoli. La risposta del giocatore è netta:

"Se sono mai stato a Napoli? No".

Giuffredi svela quindi un piccolo retroscena:

"L’ho portato solo a cena a Torre del Greco".

Infine, il procuratore racconta l'atteggiamento del giovane calciatore durante le fasi della trattativa e l'attesa per conoscere il proprio futuro:

"È stato un po’ pressante diciamo... Mi chiamava continuamente anche nei weekend quando non lavora nessuno. Io gli dicevo che erano tutte sciocchezze per tenere basse le sue aspettative".