Modric e la stoccata ad Allegri: "Al Milan non puoi accontentarti del 4° posto"

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Torna a parlare Luka Modric, che ai canali ufficiali del Milan ha ripercorso la sua prima stagione in rossonero, soffermandosi anche sul difficile momento vissuto a causa dell'infortunio rimediato contro la Juventus. Un problema fisico che aveva fatto temere una conclusione anticipata della sua annata. Il centrocampista croato ha però spiegato di non aver mai pensato che quella potesse essere la sua ultima apparizione con la maglia rossonera: "Non ho mai pensato che potesse essere la mia ultima gara con il Milan. Avevo voglia di tornare in campo già in quella stagione. Adesso sono qui e sono contento di essere tornato".

Modric ha poi tracciato un bilancio del finale della scorsa stagione, senza nascondere la delusione per il mancato raggiungimento degli obiettivi: "Frustrante. Stavamo facendo bene fino alla fine della stagione e fino a marzo abbiamo giocato bene e ottenuto bei risultati. Nelle ultime partite mi dispiace non aver dato il mio contributo come lo avevo fatto prima del mio infortunio. E' stata dura non raggiungere il nostro obiettivo, ma della stagione mi sono rimaste tante cose: l'atmosfera che c'è nel club, il modo in cui siamo stati uniti, il modo in cui mi hanno trattato i miei compagni. Alla fine sono i risultati la cosa più importante, ma ci sono state tante cose positive".

Quali sono gli obiettivi per la nuova stagione?

"Voglio dare tutto per vincere il più possibile. Non serve parlare, serve agire. Rimanere umili, lavorare duramente, restare uniti. Se giochi nel Milan la cosa più normale è pensare di voler vincere, non pensare di centrare la qualificazione in Champions League. Devi puntare al massimo. Sono qui per questo, questo è il mio obiettivo e di tutta la Società"