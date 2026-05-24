Hojlund a Dazn: "Felice di restare! Conte? Non ci ha comunicato nulla"

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"Ho un ottimo rapporto con la squadra, lo staff e i tifosi, non vedo l’ora di continuare il percorso”.

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sono veramente felice di restare qui, ho un ottimo rapporto con la squadra, lo staff e i tifosi, non vedo l’ora di continuare il percorso”.

“Non ha ancora detto nulla alla squadra, abbiamo soltanto mangiato. Probabilmente sapete più voi di me”.