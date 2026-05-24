Hojlund a Dazn: "Felice di restare! Conte? Non ci ha comunicato nulla"

Hojlund a Dazn: "Felice di restare! Conte? Non ci ha comunicato nulla"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:36Le Interviste
di Antonio Noto
"Ho un ottimo rapporto con la squadra, lo staff e i tifosi, non vedo l’ora di continuare il percorso”.

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di DAZN: Sono veramente felice di restare qui, ho un ottimo rapporto con la squadra, lo staff e i tifosi, non vedo l’ora di continuare il percorso”.



Qual è stato il messaggio dopo la grigliata a Castelvolturno?
“Non ha ancora detto nulla alla squadra, abbiamo soltanto mangiato. Probabilmente sapete più voi di me”.