Hojlund-De Bruyne brillano in nazionale, Allegri si difende: “Stanno bene come prima! Avevano fatto gol…”

Massimiliano Allegri fa il punto sulle condizioni dei nazionali rientrati a Napoli e difende il rendimento di Hojlund e De Bruyne.

Massimiliano Allegri ha ritrovato a Castel Volturno tutti i nazionali e, alla vigilia della sfida contro il Frosinone, si è soffermato in particolare su Hojlund e De Bruyne: "Li ho trovati come li avevo lasciati, bene. Ogni tanto bisognerebbe guardare un po' di più... Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte per 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol. Non stava facendo così male. De Bruyne ha fatto buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, come a Genova, sull'aspetto fisico stanno crescendo e mi fa piacere quando fanno bene".

Allegri: "Neres e Lang sono in buona condizione"

Alla successiva precisazione sulle condizioni strettamente fisiche dei giocatori, l'allenatore del Napoli ha allargato il discorso anche agli altri uomini a disposizione: "Bene, ma anche Lobotka e Gilmour. E' normale hanno giocato 4 partita, De Bruyne una in meno, ma tranne Kevin gli altri sono giovani hanno modo di recuperare, recuperano oggi e domani, domani sera saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi. Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene, l'importante è fare risultato".