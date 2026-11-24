Hojlund a Sky: "Fin qui tanta sfortuna! Ascoltiamo Allegri e risaliamo la classifica"

Il centravanti del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida di Champions League pareggiata per 2-2 contro il Manchester City.

Il centravanti del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida di Champions League pareggiata per 2-2 contro il Manchester City.

Cosa hai detto dopo il gol? "Ero molto felice, tifosi mi stavano un po' fischiando e ho detto che c'è un solo club a Manchester".

Risultato che può cambiare il senso della stagione? "Contenti della partita giocata. Stagione fin qui un po' difficile, ma è ancora molto presto e possiamo raggiungere ancora tanti obiettivi. Dobbiamo ascoltare l'allenatore e lavorare sodo. Speriamo di risalire la classifica sia in Champions che in campionato".

Cosa ti manca per avvicinarti al rendimento della Nazionale? "Non lo so, penso di essere stato parecchio sfortunato. In un paio di occasioni avrei potuto fare meglio anche io, ma ci sono state tante grandi parate in campionato tar cui quella del portiere della Lazio. Devo mantenere la positività, in Nazionale ho segnato tanti gol, ho fatto gol al City e segnato a San Siro. Devo continuare a lavorare e a migliorare, poi speriamo di segnare ancora di più".