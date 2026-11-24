Hojlund: “Un po' amareggiato, potevamo vincere! Tutti elogiano McT e KDB, ma dimenticano Gilmour”

Rasmus Hojlund commenta il pareggio contro il Manchester City ed esalta le qualità di Gilmour.

L'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester City, esprimendo soddisfazione per il gol realizzato ma anche rammarico per la mancata vittoria.

Il gol e la prestazione del Napoli

“È stato bello segnare qui. Un buon punto, ne sono felice. Abbiamo difeso bene l'area di rigore. Siamo rimasti compatti e li abbiamo colpiti in contropiede. Abbiamo segnato il primo gol e, probabilmente, anche il secondo, sempre grazie a una sorta di contropiede”.

L'assist di Gilmour

“Gli altri due ricevono molti elogi: Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Sono giocatori incredibili. Uno dei due ha una storia straordinaria e Scott sta facendo davvero benissimo in questo periodo, ma a volte ci si dimentica di Gilmour. Ha disputato un'ottima stagione. Non potrei essere più felice per lui”.

L'importanza del risultato

“Enorme. Non direi che sia una partita 'senza nulla da perdere', ma è chiaramente una di quelle gare in cui ti dici: 'Ok, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa'. A dire il vero, sono un po' amareggiato, perché oggi avremmo probabilmente potuto portare a casa l'intera posta in palio”.