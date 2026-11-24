Capello esalta il Napoli: “Risultato meritato, spirito diverso! Il secondo gol è straordinario”
Fabio Capello elogia la prestazione del Napoli contro il Manchester City e la mentalità degli azzurri.
Il Napoli conquista un prezioso punto sul campo del Manchester City, sfiorando anche la vittoria in una delle sfide più complicate del suo cammino in Champions League. La prestazione della squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto i complimenti dell'ex allenatore e opinionista di Sky Sport, Fabio Capello: “Risultato meritato, il Napoli ha saputo giocare da squadra e soffrire. Si sono aiutati tutti quanti, andando due volte in vantaggio”.
Capello esalta il secondo gol del Napoli e lo spirito degli azzurri
“A livello di bellezza, il secondo gol del Napoli è straordinario: con quattro passaggi sono arrivati in porta. E anche dopo il 2-2 hanno attaccato e cercato la vittoria, c'era uno spirito diverso. Un'altra cosa bella e che mi è piaciuta, la standing ovation a De Bruyne. Dovuta, ma non scontata”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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