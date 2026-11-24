Sosa: “Finalmente c’è la prestazione! Ora si può pensare ad un futuro diverso”

Pampa Sosa elogia la prestazione del Napoli contro il City e sottolinea i movimenti di Giovane.

L'ex attaccante del Napoli Roberto “Pampa” Sosa, ai microfoni di Tele A, ha commentato il pareggio per 2-2 degli azzurri sul campo del Manchester City, sottolineando l'importanza della prestazione anche in vista dei prossimi impegni di campionato: “Se il Napoli gioca come stasera, facendo questa prestazione, cambia la prospettiva finalmente. Già col Sassuolo ragioniamo diversamente”.

Sosa elogia Hojlund e il movimento di Giovane sul gol di Lang

L'ex centravanti argentino si è poi soffermato sulla produzione offensiva della squadra di Massimiliano Allegri: “La prestazione, nonostante il possesso del City che viene sofferto da tutti, c’è stata, ha creato situazioni, si è sbloccato Hojlund ed ha fatto una gara importante. Giovane ha fatto un movimento da vero centravanti sul gol di Lang, tagliando e così liberando il compagno”.