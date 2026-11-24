Manchester City, Cherki: “Non mi interessava segnare contro il Napoli, volevo vincere!"
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Rayan Cherki esprime il proprio rammarico per il pareggio del Manchester City contro il Napoli.
Rayan Cherki, eletto migliore in campo al termine della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, ha espresso tutta la propria delusione per il pareggio maturato all'Etihad Stadium. Il talento francese, ai microfoni di TNT Sports, ha dichiarato: “Oggi non mi interessava segnare un gol. Volevo vincere questa partita”.
Cherki sprona il Manchester City
Il calciatore francese ha poi sottolineato la necessità di lavorare maggiormente per ritrovare la vittoria: “Cerchiamo di dare il massimo in campo, ma a volte le cose non vanno come vorremmo. Dobbiamo lavorare di più e tornare a vincere”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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