Bruscolotti: "L'Italia va a Baldini! Basta santoni, serve gente di calcio"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: "Quando sarò in piazza per festeggiare i 100 anni del Napoli sarò emozionato, sarò commosso sicuramente. Il primo ricordo di questo percorso con il Napoli? La mia prima immagine della mia esperienza al Napoli è quando sono arrivato al Napoli, quando ho aperto gli occhi e ho realizzato quello che avevo sognato per tanti anni. Note positive in Napoli-Arezzo? Non si può discutere, sono giorni di lavoro ed è importante che il gruppo lavori secondo le direttive di Allegri. Non è il momento di giudicare come stanno e come non stanno. Ho letto e sentito tante persone che si permettono di dare giudizi. Non si può giudicare il lavoro, ma io voglio dire alla gente che giudica chi sono che si permettono di parlare contro chi fa calcio da tutta una vita? State tranquilli, aspettiamo le gare ufficiali. Suggerire ora le soluzioni, non è roba vostra, statevene a casa! Il difensore centrale è un urgenza da colmare? È un periodo di valutazioni, Allegri dovrà valutare i calciatori.

Stiamo tranquilli, tutto quello che accadrà farà parte del programma della società condiviso con il mister. Stiamo tranquilli. Predico tranquillità perché sono tutte parole inutili. Gli addetti ai lavori valutano se bisogna intervenire o capire se c'è qualcuno che può sostituire Buongiorno. Non lo so cosa succede a questo ragazzo.

Antonio Vergara? Deve pensare a fare il calciatore, quello che sarà è frutto del campo. Mi fa piacere perché è napoletano, deve stare sereno e non farsi infastidire. Le qualità sono indiscusse. Deve vivere le cose nel miglior dei modi. Chi sa fare cose in mezzo al campo, non gli è proibito nulla. Le nuove maglie? Le nuove maglie del Napoli sono bellissime, il presidente è maestro, è uomo di cinema. A chi affidare la panchina della nazionale? A Baldini, Baldini e Baldini. Non dobbiamo stare dietro ai santoni, meglio stare dietro a chi sa fare calcio. Il mister ha lavorato sempre bene".