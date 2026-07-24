Troise: "In molti dimenticano che il Napoli ha un calciatore ko che potrà cambiare le cose"
Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro, in onda su Televomero, facendo il punto sulle operazioni di mercato del club azzurro. "Sul mercato è arrivata finalmente qualche ufficialità. Ambrosino è andato al Modena in prestito con diritto di riscatto. Poco fa è arrivato inoltre l'annuncio dell'ufficialità di Hasa e Zerbin al Frosinone a titolo definitivo. Cheddira è arrivato qui e si sta allenando a Dimaro, ma ci sono diverse squadre interessate".
Il Napoli ha Neres out
Troise si è poi soffermato sul reparto offensivo del Napoli: "Molti però dimenticano che manca ancora David Neres, sono curioso di vedere cosa farà Giovane quando ci sarà il suo ritorno. Neres sta facendo una terapia conservativa e il suo rientro alzerebbe il livello dell'attacco. Manna ha inserito Giovane tra i centravanti durante la presentazione di Allegri, ma bisogna capire anche cosa succederà con Lucca. Sull'attacco, quindi, bisogna monitorare giorno per giorno quello che accade".
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