Auriemma: "Difensore? Se si va di fretta ora si rischia un brutto affare"

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Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A commentando le mosse del Napoli sul mercato: "Difensore? Andare di fretta oggi signfica fare un brutto affare. Fa bene quindi il Napoli per ora a lavorare con Rafa Marin e Marianucci e poi arriverà Olivera e si faranno valutazioni. Questa fretta non la vedo perché serve un acquisto in questo caso di un giocatore pronto per andare in campo, non un giovane perché ne hai già in squadra. Oggi il Napoli non deve avere fretta, prima servono valutazioni. Se stanno bene quelli in organico ti possono fare una stagione di primo livello, ma se iniziamo con gli infortuni…”.