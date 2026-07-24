Alvino difende Allegri: "C'è pregiudizio! Come se fosse uno scappato di casa..."

Alvino difende Allegri: "C'è pregiudizio! Come se fosse uno scappato di casa..."
Oggi alle 21:20Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Carlo Alvino in diretta tv si sofferma sulla scelta Massimiliano Allegri, sulla sua metodologia ed elogia il collaboratore Francesco Magnanelli.

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro, trasmissione in onda su Televomero, soffermandosi sui primi giorni di lavoro di Massimiliano Allegri. "La metodologia di Allegri è chiaramente diversa da Conte, perché si sofferma molto di più sulla tecnica. Assistere ai suoi allenamenti è molto bello, non sono ossessivi e prevedibili. Quelli di Conte erano molto diversi, seppur produttivi. C'è un pregiudizio nei confronti di Allegri come se fosse uno scappato di casa, che io contesto fermamente. Bisogna lasciar lavorare lui e il suo staff tecnico".

Le parole di elogio di Alvino a Magnanelli

Alvino ha poi speso parole di elogio anche per lo staff del tecnico livornese: "In questi primi giorni si è visto molto Francesco Magnanelli e, vista l'età e come viene preso in considerazione, immagino che avrà un futuro da primo allenatore. Allegri e il suo staff lavoreranno duramente e seriamente".