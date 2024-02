Sky, Marchetti: “Zielinski fuori lista Champions? Sarebbe clamoroso, non ci sono motivi”

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Zielinski fuori lista Champions? Sarebbe clamoroso se accadesse questo per un calciatore di grande qualità e tra l’altro da otto anni a Napoli, forse si tratterebbe di un segnale che il Napoli vuole mandare ma al momento non so per quale motivo dovrebbe essere escluso.

Oggi nel calcio ci sono molte situazioni di giocatori che arrivano a scadenza, non si tratta più di casi isolati. Spesso fa gioco anche alla società che così si libera di ingaggi importanti, ma Zielinski ha qualità importanti e non capisco eventualmente per quale motivo rinunciarvi”.