Non solo infortuni, Allegri annuncia: “Ecco chi recuperiamo e chi è in condizione”
Ultime da Castel Volturno direttamente dalla voce di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli, nella conferenza stampa pre-Frosinone, ha fatto sapere chi recupera e chi è in condizione: "McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c'è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato. Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal. Inizia un mese importante, recuperiamo McTominay, altrimenti li ritroveremo più avanti e quindi le attenuanti e gli alibi non ci sono, ma scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell'importanza della partita ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone. Poi dipenderà da chi giocherà, dai cambi che mi possono portare anche in prospettiva di martedì".
Come ha ritrovato Hojlund e De Bruyne?
"Li ho trovati come li avevo lasciati, bene. Ogni tanto bisognerebbe guardare un po' di più... Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte per 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol. Non stava facendo così male. De Bruyne ha fatto buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, come a Genova, sull'aspetto fisico stanno crescendo e mi fa piacere quando fanno bene".
Intendevo fisicamente.
"Bene, ma anche Lobotka e Gilmour. E' normale hanno giocato 4 partita, De Bruyne una in meno, ma tranne Kevin gli altri sono giovani hanno modo di recuperare, recuperano oggi e domani, domani sera saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi. Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene, l'importante è fare risultato".
Beukema come sta? E' determinante per la difesa a 3?
"Non è questione di difesa a 3 o 4. E' cresciuto, sta facendo bene, ma ha saltato tutta la preparazione dopo un problema che si portava dietro dall'anno scorso. Ma tutti stanno migliorando la condizione, anche Marianucci, queste 2-3 settimane hanno fatto bene anche a Lucca su cui il Napoli ha investito molto, avranno fatto valutazioni sul giocatore ed è normale che abbia qualità, e ce le ha, e deve stare tranquillo e sereno che sicuramente anche lui avrà spazio e si farà valere per i valori che ha".
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