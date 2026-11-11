Novellino duro su Lang: “Non è intelligente! Comportamento sbagliato, intervenga Di Lorenzo”

Walter Novellino critica il comportamento di Noa Lang e propone una soluzione tattica per Hojlund.

L'ex allenatore Walter Novellino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal", ha analizzato le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle possibili soluzioni tattiche per migliorare il rendimento offensivo. Tra le ipotesi discusse, quella di affiancare un secondo attaccante a Rasmus Hojlund, abbandonando il tradizionale tridente. Una soluzione che Novellino non ha escluso, pur individuando nel recupero degli indisponibili la vera priorità per gli azzurri: “Potrebbe essere una soluzione, ma la cosa principale è recuperare gli infortunati”. Secondo il tecnico, infatti, le numerose assenze stanno limitando soprattutto la capacità del Napoli di saltare l'uomo e creare superiorità numerica.

Novellino attacca Lang: “Non è intelligente, i tifosi sono fondamentali”

Il passaggio più duro dell'intervento ha riguardato Noa Lang e le tensioni con la tifoseria azzurra. Dopo la sconfitta contro il Porto, l'esterno olandese non avrebbe salutato i sostenitori del Napoli, mentre durante la sfida con la Lazio avrebbe reagito ai fischi portandosi una mano all'orecchio. Un gesto successivamente richiamato anche sui social e che Novellino ha condannato senza mezzi termini: “Non è intelligente. In un momento di così grande difficoltà del Napoli, i tifosi sono fondamentali. Sono i trascinatori e quello che ha fatto non mi è piaciuto assolutamente”. L'allenatore ha inoltre auspicato un intervento del capitano Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe confrontarsi direttamente con Lang per fargli comprendere l'importanza di evitare ulteriori provocazioni e ricucire il rapporto con i sostenitori azzurri in una fase particolarmente delicata della stagione.