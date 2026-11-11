Datolo ricorda l'impresa di Torino: "Una serata meravigliosa! Sono ancora tifoso del Napoli”

Jesus Datolo ricorda l'indimenticabile rimonta del Napoli contro la Juventus e ribadisce il suo amore per gli azzurri.

L'ex centrocampista del Napoli, Jesus Datolo, intervenuto ai microfoni di El Goldito TV, ha ricordato con emozione la storica vittoria per 3-2 contro la Juventus a Torino, conquistata il 31 ottobre 2009. Una partita rimasta impressa nella memoria dei tifosi azzurri per la straordinaria rimonta della squadra partenopea, capace di ribaltare lo svantaggio di due reti e conquistare un successo indimenticabile. L'argentino, protagonista di quella serata, ha inoltre ribadito il forte legame che continua a unirlo al Napoli e ai suoi sostenitori.

Datolo: “Nessuno capiva come fossimo passati dallo 0-2 al 3-2! Forza Napoli sempre”

L'ex azzurro ha ripercorso le emozioni di quella sfida, sottolineando quanto fosse importante conquistare una vittoria in trasferta contro i bianconeri e ricordando l'incredulità per una rimonta che sembrava impossibile: “Sono ancora tifoso del Napoli, lo seguo sempre. Forza Napoli sempre. Che serata meravigliosa a Torino... anche perché dovevamo vincere in trasferta. Stavamo perdendo 2-0 e nessuno riusciva a capire come siamo passati da 2-0 a 2-3. Quindi è un ricordo molto bello che conservo”.