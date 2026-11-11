Matri: “Allegri non sta gestendo bene lo spogliatoio, ma la vera gestione inizia ora"

Alessandro Matri a DAZN analizza le tensioni nello spogliatoio del Napoli e la gestione di Allegri

L'ex attaccante della Juventus, Alessandro Matri, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato le tensioni emerse all'interno dello spogliatoio del Napoli, esprimendo alcune perplessità sulla gestione di Massimiliano Allegri. L'ex centravanti ha richiamato in particolare l'episodio che ha coinvolto Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne, oltre alle recenti dichiarazioni di Matteo Politano, che a suo giudizio sembrerebbero andare in una direzione diversa rispetto a quelle dell'allenatore: “Obiettivamente mi viene difficile dire che le stia gestendo bene. Però, secondo me, vedremo proprio adesso come sarà in grado di affrontare questa situazione, perché finora ci sono stati episodi che considero istintivi. Non conosco bene il motivo della reazione di Lucca, se sia legata soltanto all'episodio del passaggio che gli ha dato De Bruyne oppure se ci sia un rapporto problematico che si trascina da tempo. Anche le dichiarazioni di Politano, che chiede agli altri compagni di metterci la faccia, sembrano andare contro quelle di Allegri".

Matri: "La vera gestione dello spogliatoio comincia adesso”

"Non è sicuramente un clima che dimostra un controllo e una gestione perfetta del gruppo. Però credo che la valutazione sulla gestione dell'allenatore andrà fatta nel prossimo mese. Adesso c'è la sosta, partiranno molti giocatori per le rispettive nazionali e non so quanti Allegri ne avrà a disposizione. Ma, secondo me, la vera gestione di Allegri comincia proprio ora”. Alla successiva osservazione sul fatto che la gestione dello spogliatoio dovrebbe essere già consolidata dopo due mesi e mezzo di lavoro, l'ex attaccante ha precisato di riferirsi esclusivamente alle dinamiche interne e non all'identità tattica della squadra, evitando di attribuire responsabilità precise senza conoscere le cause degli episodi. “Parlo della gestione del gruppo, non dell'identità tattica. Non mi sento di spiegare perché ci siano stati dei litigi. Non conosco l'origine di queste crepe e quindi non mi permetto di dare giudizi sulle cause”.