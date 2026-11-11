Pedullà e la stampa pro-Allegri: “Verrebbe difeso anche con 10 ko di fila. Sono 4 anni che buca…”

Alfredo Pedullà critica Allegri, i suoi difensori e le scelte tecniche nella crisi del Napoli.

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso un editoriale pubblicato su Sportitalia, ha rivolto pesanti critiche a Massimiliano Allegri e a chi continua a giustificare il rendimento del Napoli attribuendo le responsabilità alla campagna acquisti di Aurelio De Laurentiis: "Gli avvocati da quattro lire di Allegri, quelli che lo difenderebbero anche se ne perdesse dieci di fila o se avesse bucato quattro stagioni come del resto è avvenuto, dicono che la colpa è di De Laurentiis che non gli ha fatto il mercato. Meno male che non glielo ha fatto, aggiungo, perché ci sarebbe stato il forte pericolo di non far rendere gente costata 25 o 30 milioni. Gli avvocati da quattro lire, gli stessi che non vincerebbero mezza causa (neanche la più semplice) dovrebbero sapere che Allegri aveva accettato, nel fantastico scenario del teatro San Carlo, l’intero organico senza battere ciglio e con la medesima felicità che avrebbe un bambino alla prima gita scolastica. Se non gli fosse andato bene, avrebbe potuto dire 'no, grazie'. Invece, ha detto sì con una goduria di chi non vedeva l’ora di cancellare la pessima stagione con il Milan dove è stato dentro la Champions dalla seconda alla trentasettesima giornata, ma non alla trentottesima quando serviva davvero preparare il passaporto per l’Europa che conta".

Pedullà: “Allegri aggiusti la classifica, Vergara utilizzato in un ruolo assurdo”

L'esperto di mercato ha quindi ridimensionato le aspettative sui possibili investimenti del Napoli nella sessione invernale, tornando poi a criticare le scelte dell'allenatore e chiedendo un cambio di passo per evitare che la stagione venga compromessa già a novembre: "Normale che a gennaio il Napoli lavorerà per chiudere qualche colpo, ma non certo quelli da 30 milioni cadauno che si leggono in queste ore sui quotidiani per fare scivolare il tempo nella settimana della sosta per le Nazionali. Il Napoli non mette sul tavolo 30 milioni, a meno che non ci sia un’uscita, questo dovrebbe essere chiaro soprattutto per non creare false aspettative. E gli avvocati di Allegri, quelli delle cause perse a prescindere, gli chiedano di fare un po’ meglio, di aggiustare la classifica, di non utilizzare Vergara in un ruolo assurdo. Per dare un senso a una stagione che non può affogare nella malinconia già a metà novembre dopo uno scudetto, una Supercoppa, un secondo posto e anche tanti pacchi di milioni messi a disposizione di Antonio Conte. Eppure malinconia è, la necessità diventa quella di tramutarla in un compitino almeno decente".