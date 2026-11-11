Schwoch boccia Lang: “Non è un grande calciatore! Hojlund-Varela? Sarebbe coppia ideale”

Stefan Schwoch analizza Hojlund, il possibile arrivo di Varela e critica Lang.

L'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal", ha analizzato le difficoltà offensive della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulla scarsa concretezza sotto porta e sulle prestazioni di Rasmus Hojlund. L'ex azzurro ha invitato a non attribuire tutte le responsabilità ai centravanti, evidenziando come la squadra continui comunque a costruire occasioni da gol: “Sicuramente è un problema di squadra. Il calcio è un gioco di squadra”. Schwoch si è detto fiducioso sulla possibilità che gli azzurri ritrovino presto la via della rete, sottolineando come la produzione offensiva rappresenti comunque un segnale incoraggiante: “Sono sicuro che ci sarà un momento in cui il Napoli troverà il gol. Hojlund è nei paraggi, prima o poi la palla finirà in porta”.

Schwoch: “Varela partner ideale di Hojlund”. Poi la bocciatura di Lang

Nel corso dell'intervento, Schwoch ha commentato anche il nome di Varela, attaccante accostato al Napoli in vista del mercato di gennaio, esprimendo un giudizio positivo sulle sue caratteristiche e sulla possibile compatibilità con Hojlund. Pur manifestando qualche perplessità sulla fattibilità dell'operazione nella sessione invernale, l'ex centravanti ha spiegato: “È un giocatore che sa muoversi sia un po' fuori dall'area che dentro l'area di rigore. È diverso rispetto a Hojlund, perciò potrebbe essere proprio un suo partner ideale”. Un eventuale innesto con queste caratteristiche potrebbe alleggerire il peso offensivo sulle spalle del danese, offrendo ad Allegri ulteriori soluzioni in attacco. Schwoch ha infine espresso un giudizio particolarmente severo su Noa Lang, affrontando il tema del suo rapporto con la tifoseria azzurra e bocciando senza mezzi termini il valore dell'esterno olandese: “Non è un grande calciatore”.