Sabatini: "Napoli svuotato, Conte aveva capito tutto. Allegri ha giustificazioni”

Walter Sabatini analizza la crisi del Napoli, le responsabilità di Allegri e l'eredità di Conte.

Il giornalista Sandro Sabatini, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, ha analizzato il momento complicato del Napoli di Massimiliano Allegri, alle prese con numerosi infortuni e risultati lontani dalle aspettative: “I cicli prima o poi finiscono. Io credo che ad Allegri vadano riconosciute giustificazioni e anche delle responsabilità in questo rendimento che non c'è. Le giustificazioni sono gli infortuni, ma il Napoli normalmente è una squadra svuotata nelle motivazioni e nel fisico, da quattro annate di altissima tensione: lo Scudetto con Spalletti, emotivamente e psicologicamente difficile da dimenticare. Quella dello Scudetto di Conte. E quella dell'anno scorso con il secondo posto, intensa anche per le dichiarazioni di Conte. Non voleva accompagnarla al funerale, che solitamente non si fa se qualcuno è in piena salute”.

Un passaggio sulla Juventus, con obiettivo alla Champions League. E il pensiero costante a possibili rinforzi per gennaio: "Mi aspetto tantissimo. C'è l'intenzione di accontentare Spalletti nelle sue legittime richieste. La Juventus nelle ultime tre edizioni di mercato ha speso tanti soldi senza prendere giocatori importanti. Se la analizzi, Bremer, Locatelli, Yildiz... sono l'ossatura che c'era prima".

Sulla Lazio e Gattuso: "Era considerato un allenatore al tramonto, ha rivitalizzato dei giocatori che con Sarri non erano stati tenuti nella giusta considerazione".