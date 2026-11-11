Abbassare l’età media? Manna spiega le difficoltà: “Cifre folli pure per chi ha fatto poco…”

Napoli, Manna sul mercato: “Dobbiamo ringiovanire la rosa! Pronti a correre qualche rischio”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha affrontato il tema del ringiovanimento della rosa azzurra e delle strategie che la società intende adottare nelle prossime sessioni di calciomercato. Interrogato sulla programmazione degli interventi previsti tra gennaio e la prossima estate, il dirigente ha confermato la necessità di apportare cambiamenti all'organico, ribadendo che il club ha già individuato le proprie linee guida. Manna ha inoltre ricordato i numerosi acquisti effettuati dopo la conquista dello scudetto, sottolineando come non tutte le operazioni possano garantire gli stessi risultati e come alcuni calciatori abbiano bisogno di più tempo per inserirsi.

Manna: “Il mercato è cambiato, bisogna arrivare prima degli altri e correre qualche rischio”

Il direttore sportivo ha quindi evidenziato le difficoltà di un mercato caratterizzato da valutazioni sempre più elevate, anche per giocatori che non hanno ancora dimostrato pienamente il proprio valore. Per questo motivo, secondo Manna, diventa fondamentale individuare in anticipo i profili più interessanti, accettando anche una componente di rischio negli investimenti. “Assolutamente sì, ma le idee chiare le avevamo anche prima. Nell'anno post-scudetto abbiamo fatto dieci-undici acquisti. Se non avessimo avuto le idee chiare, non li avremmo fatti. Poi le operazioni possono riuscire bene o male: c'è chi si inserisce subito, chi ha bisogno di più tempo e chi non riesce a esprimersi. C'è bisogno di intervenire. Il mercato è cambiato molto negli ultimi anni, perché si spendono anche cifre folli per giocatori che hanno fatto vedere ancora poco. Bisogna essere bravi, cercare di arrivare prima degli altri e, perché no, correre anche qualche rischio”.