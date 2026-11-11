Sesa difende Lucca: “So cosa sta passando! Allegri e i compagni devono aiutarlo”

David Sesa racconta le difficoltà di Lucca e spiega come superare la pressione di Napoli.

L'ex attaccante del Napoli, David Sesa, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal", ha analizzato le difficoltà attraversate dalla squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sulla pressione che comporta indossare la maglia azzurra. Un peso che, secondo l'ex calciatore, starebbe condizionando il rendimento di alcuni giocatori, come dimostrerebbero anche le reazioni emerse durante la partita contro il Porto: “Molto, molto. È una maglia molto pesante, lo sappiamo. Tutti quelli che hanno giocato per il Napoli lo sanno. Penso che in questo momento non sia molto facile giocare per il Napoli. Per certi giocatori si vede un po' la pressione. Si vede anche dalle reazioni che ci sono state nella partita con il Porto. Le cose non vanno come si vorrebbe, ma questo fa parte del calcio. Bisogna superare anche questo momento”.

Sesa su Lucca: “Ci sono passato anch'io, l'allenatore e il gruppo devono aiutarlo”

L'ex azzurro si è quindi soffermato sulla situazione di Lorenzo Lucca, ancora alla ricerca della necessaria continuità di rendimento dopo l'importante investimento effettuato dalla società. Sesa ha ricordato di aver vissuto personalmente difficoltà simili durante la propria esperienza a Napoli, sottolineando quanto sia complicato giocare al Maradona senza risentire delle aspettative della tifoseria. Per superare questo momento, secondo l'ex attaccante, sarà fondamentale anche il sostegno di Allegri e dello spogliatoio: “Quando è così, questa situazione è capitata a me. A Lucca sta capitando anche a lui. Bisogna essere forti mentalmente. Sfido chiunque a scendere in campo al Maradona e giocare con la mente libera. È difficile. Spero per il ragazzo che riesca a venirne fuori. Penso che siano molto importanti l'allenatore e anche il gruppo, i compagni che lo possono aiutare, perché solo così può uscire fuori”.