Behrami: "Allegri ha sopravvalutato il gruppo! Con Conte era tutto sotto controllo”

Valon Behrami analizza le difficoltà di Allegri e il cambiamento dello spogliatoio dopo Conte.

L'ex centrocampista del Napoli, Valon Behrami, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato le difficoltà incontrate da Massimiliano Allegri nella gestione dello spogliatoio azzurro, individuando una differenza sostanziale rispetto alla precedente gestione di Antonio Conte: “Non c'è più controllo lì dentro. Lui forse è sempre arrivato in squadre dove, se non altro, aveva dentro uno zoccolo duro, aveva gente un po' esperta che aveva quel controllo dello spogliatoio. In questo caso ha usato lo stesso atteggiamento con una squadra che, in realtà, era abituata ad avere un controllo totale da parte del loro leader, che era Conte. Quindi gestiva tutto lui. Ora che questo controllo non ce l'ha più, non sa nemmeno dov'è il limite. Nelle interviste che fa, nelle reazioni con i tifosi, non sa più riconoscere il limite e l'ha sopravvalutata. Come gruppo, lui l'ha sopravvalutato”.

Behrami sui casi Lucca-De Bruyne: “Allegri doveva gestire diversamente queste situazioni”

Behrami ha quindi richiamato alcuni episodi verificatisi all'interno della squadra, soffermandosi in particolare sulle tensioni tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne, considerate situazioni normali nel calcio ma che, in un momento di difficoltà, finiscono inevitabilmente per assumere maggiore rilevanza. “Tante piccole situazioni, piccole interviste, gli atteggiamenti, i litigi in campo, che sono cose che possono assolutamente capitare. Io mi riferivo a Lucca e De Bruyne. È ovvio che quando le cose vanno male viene evidenziato molto di più, però sono cose che succedono in qualsiasi squadra. Qui per me doveva gestirla in maniera diversa, doveva capire che non aveva in mano un gruppo del quale si poteva fidare sotto il punto di vista di questi atteggiamenti. Ma ripeto, perché era un gruppo completamente guidato da un leader solo, che era Antonio Conte”.