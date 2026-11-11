Gabriel Jesus? Manna fa autocritica: “Speso tanto l’anno scorso e potevamo far meglio…”

Napoli, Manna ammette gli errori sul mercato: “Potevamo spendere meglio! In estate austerity, a gennaio interverremo".

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto autocritica sulle operazioni di mercato realizzate dalla società azzurra nelle ultime sessioni. Interrogato sulle trattative estive, tra cui quella per Gabriel Jesus, il dirigente ha riconosciuto che gli investimenti effettuati in passato avrebbero potuto produrre risultati migliori, sottolineando al tempo stesso la disponibilità economica garantita dal presidente Aurelio De Laurentiis. Manna ha inoltre spiegato che, durante l'ultima estate, il club ha adottato una politica di maggiore contenimento della spesa per rispettare determinati parametri finanziari.

Manna: “In estate un po' di austerity, proveremo a intervenire a gennaio”

Il direttore sportivo ha quindi chiarito le ragioni che hanno impedito al Napoli di completare alcune operazioni in entrata, evidenziando le difficoltà incontrate sul fronte delle cessioni e confermando la volontà di migliorare l'organico nella prossima finestra di mercato. “L'anno passato abbiamo speso tanto, forse potevamo spendere meglio. Lo dico anche con autocritica, questo è assodato. Il presidente non si è tirato indietro, non si è mai tirato indietro. Quest'anno abbiamo avuto una politica diversa, che nel periodo estivo è stata un po' di austerity, ma avevamo la necessità di rispettare parametri vitali per noi. Adesso cercheremo di migliorare la squadra per quello che sarà possibile fare. Abbiamo provato a fare delle operazioni, nessuno ci ha vietato di vendere e poi comprare, ma non ci siamo riusciti perché il mercato è stato un po' in stallo. Cercheremo di farlo a gennaio, facendoci trovare pronti”.