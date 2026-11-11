Restyling Maradona, ass. Cosenza: "Euro 2032? Tra pochi giorni si decide! Lavori dal 2028"

Cosenza annuncia: “Lavori dal 2028, mai sotto i 54mila posti! Andremo avanti anche senza il Napoli”

Importanti novità sul futuro dello Stadio Diego Armando Maradona e sulla candidatura di Napoli a Euro 2032. L'assessore comunale alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso della trasmissione "Un Calcio alla Radio", ha illustrato il cronoprogramma per la riqualificazione dell'impianto di Fuorigrotta, annunciando che i lavori potrebbero cominciare all'inizio del 2028, dopo l'espletamento della gara e la redazione del progetto esecutivo.

Quali sono le possibilità che Napoli venga scelta come città ospitante degli Europei del 2032?

“La data limite di fine ottobre per scoprire se la città avrebbe ospitato gli Europei era stata data dall'UEFA, ma da parecchio tempo avevo intuito che si sarebbe andati oltre. Di Napoli parlano benissimo, come parlano benissimo di altre città. Gli incontri con UEFA e Abodi sono andati benissimo. La probabilità che la città ospiti gli Europei è alta. Le grandi città come Milano, Roma e Napoli hanno un forte vantaggio competitivo, così come Torino. Ci sono fibrillazioni in altre città, come Milano per l'abbattimento di San Siro, ma qui non ci sono problemi. Sono due anni che stiamo lavorando per questo”.

Quali passaggi amministrativi mancano per completare l'iter del progetto?

“Quando un'opera supera i 50 milioni di euro, deve avere l'ok del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo non comporta l'allungamento dei tempi, la procedura si risolverà entro fine gennaio. La delibera CIPESS dovrà essere deliberata dalla Corte dei Conti. A quel punto, il nostro progetto sarà ancora più affidabile. Sul terzo anello dello stadio Maradona si va avanti, ma anche sulla riqualificazione dei parcheggi”.

Quando inizieranno concretamente i lavori allo stadio Maradona?

“Se faremo partire la gara nel primo trimestre del 2027, con conclusione attorno alla metà del 2027, allora servirà il progetto esecutivo. Dall'inizio del 2028 saremo pronti per l'inizio dei lavori. Il nostro primo obiettivo è mettere a posto il terzo anello, per non ridurre la capienza dello stadio. Quando faremo i lavori per il primo anello, garantiremo la possibilità di andare al terzo anello. Non si andrà mai sotto i 54mila posti attuali. Le prime prove le avremo nel breve. In funzione dei lavori al primo anello, apriremo poi il terzo anello. Lo apriremo man mano che ci servirà, ma i lavori inizieranno certamente prima degli interventi al primo anello dello stadio Maradona”.

La mancata approvazione del progetto da parte della SSC Napoli potrebbe compromettere la candidatura a EURO 2032?

“No, assolutamente no. Anche senza l'avallo del Napoli si andrà avanti. L'altro famoso stadio non si vede. Noi siamo in piena lizza. D'altro canto, il Calcio Napoli non è mai stato interessato agli Europei”.

L'UEFA potrebbe comunicare le sedi definitive entro dieci giorni?

“I tempi UEFA non dipendono da noi. Non hanno deciso entro fine ottobre, ma aspetto senza ansia. Decideranno quando decideranno. I problemi maggiori ce li hanno magari non da Napoli, ma da altre sedi”.