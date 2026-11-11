5 giorni di stop, Manna fa chiarezza: “Alcuni si sono allenati”. E fa un nome

Giovanni Manna aggiorna sulle condizioni degli infortunati del Napoli e annuncia tre possibili rientri in gruppo.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati azzurri, annunciando importanti novità in vista della ripresa degli allenamenti. David Neres, Leonardo Spinazzola e Favasuli potrebbero tornare ad allenarsi con il resto della squadra già nella giornata di sabato, quando il gruppo riprenderà a lavorare a pieno regime. Il dirigente ha inoltre spiegato la scelta della società e dello staff tecnico di concedere alcuni giorni consecutivi di riposo ai calciatori maggiormente impiegati, mentre quelli con un minutaggio inferiore stanno continuando ad allenarsi.

Manna: “Neres, Favasuli e Spinazzola con il gruppo da sabato. Speriamo di accelerare gli altri recuperi”

Il direttore sportivo azzurro ha illustrato il programma di lavoro predisposto durante la sosta, soffermandosi anche sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo e Alisson, per i quali si punta a un recupero graduale. “Innanzitutto, una parte della squadra è libera fino a sabato. Per i giocatori più impiegati abbiamo preferito non spezzettare i giorni di riposo, visto il periodo intenso che c'è stato. Alcuni che hanno avuto un minutaggio inferiore, invece, si sono allenati. Per esempio, Beukema ha lavorato ieri e oggi. Stiamo recuperando dei calciatori e pensiamo di aggregare Neres, Favasuli e Spinazzola nella giornata di sabato, quando la squadra riprenderà a pieno regime. Gradualmente speriamo di accelerare il recupero degli altri giocatori, tra cui Di Lorenzo e Alisson. Stiamo lavorando nel modo corretto, cercando di recuperare energie”.