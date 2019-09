Klopp ironizza: "Per colpa del Napoli in Italia pensano che non sappiamo più giocare"

Raggiunto dai media presenti a margine della vittoria al FIFA The Best, Jurgen Klopp commenta il premio ricevuto: "Il migliore? Sì, della scorsa stagione, mi auguro di essere qui anche la prossima. Sapevo che era stata una buona stagione, abbiamo vinto la finale di Champions: anche Pochettino è qui, ma lui ha perso e per questo non ha vinto. Io devo ringraziare i miei giocatori, hanno fatto un lavoro incredibile e senza di loro non sarei nulla, li amo. Sono stati grandi, anche se in Italia ora pensano che non sappiamo più giocare a calcio per colpa del Napoli". Il riferimento, ovviamente, è alla recente sconfitta del Liverpool contro i ragazzi di Carlo Ancelotti in Champions League.