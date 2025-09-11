Krol ottimista: "Napoli in crescita e pieno di qualità. Lang? Gli serve tempo..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore: “Beukema ha esperienza in Serie A e per questo il Napoli lo ha prelevato dal Bologna, può crescere ancora. Forse Conte non lo vede ancora pronto per il suo gioco, a Bologna il tipo di gioco era molto diverso. Lang? Ha tanta qualità, ma ha bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Mi piacciono molto anche Buongiorno e Rrahmani. Se c’è la qualità si può giocare ovunque. Il Napoli ne ha tanta di qualità, ho seguito tutte le partite e lo vedo in crescita. L’infortunio di Lukaku è stato determinante, Lucca è un giocatore diverso”.

