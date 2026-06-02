Allegri-Napoli, Pavan: “Molto difficile possa ripetere quanto fatto alla Juve dopo Conte”

vedi letture

Nel suo editoriale per Sportitalia.it, il giornalista Massimo Pavan analizza la scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri

Il giornalista Massimo Pavan, in un editoriale pubblicato su Sportitalia.it, ha analizzato il nuovo corso del Napoli affidato a Massimiliano Allegri, evidenziando come la società abbia deciso di puntare sull’esperienza del tecnico livornese per avviare una nuova fase del progetto tecnico: “Il Napoli ha scelto di affidarsi a Massimiliano Allegri per aprire una nuova fase del proprio progetto tecnico. Tuttavia, il tecnico livornese si trova oggi in un contesto molto diverso rispetto a quello che ereditò alla Juventus nel 2014”.

Un progetto complesso e tempi più lunghi del previsto

Secondo Pavan, il contesto in cui Allegri si trova ad operare oggi è profondamente diverso rispetto a quello che aveva trovato alla Juventus nel 2014, con una situazione complessiva che richiede interventi strutturali significativi per poter tornare competitivi ai massimi livelli: “La situazione attuale richiede interventi importanti e non basteranno alcuni innesti di esperienza per colmare immediatamente il divario dalle prime posizioni. Molti sperano che possa ripetersi quanto accadde dopo l’addio di Antonio Conte a Torino, ma le condizioni di partenza sono differenti e il percorso appare decisamente più complesso”.