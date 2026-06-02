Allegri, l’ex giocatore: “Non è difensivista! È maniacale e prepara perfettamente le partite”

vedi letture

Salvatore Burrai, ex centrocampista del Cagliari, ha raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss il lato umano e professionale di Massimiliano Allegri.

Salvatore Burrai, che ha condiviso l’esperienza con Massimiliano Allegri ai tempi del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per raccontare il suo rapporto con l’ormai prossimo tecnico del Napoli. L’ex centrocampista ha descritto Allegri come una persona solare e molto comunicativa, capace di creare un ambiente positivo all’interno dello spogliatoio e di favorire la coesione del gruppo. Un legame, quello tra i due, che va avanti da oltre vent’anni e che coinvolge anche lo storico vice Landucci e il resto dello staff: “Il mister è una persona molto solare, molto simpatica, ti fa sentire bene, crea un gruppo unito di persone che cercano di star bene tutti i giorni sia dentro che fuori dal campo. Ancora oggi lo sento insieme anche al suo secondo Landucci e anche al prof. Abbiamo un rapporto che dura da vent’anni”.

Il metodo di lavoro e la gestione del gruppo secondo Allegri

Nel corso del suo intervento, Burrai ha poi approfondito il metodo di lavoro di Allegri, sottolineando come la preparazione atletica non sia mai stata eccessivamente dura, ma comunque strutturata, intensa e curata nei dettagli. L’ex centrocampista ha evidenziato anche la capacità del tecnico di non fare distinzioni legate all’età, premiando sempre il merito e la qualità dei giocatori, indipendentemente dal loro percorso anagrafico. Secondo Burrai, inoltre, Allegri non può essere considerato un allenatore difensivista, poiché concede grande libertà offensiva ai suoi interpreti e sa adattarsi alle caratteristiche del gruppo: “Allegri è sicuramente un po’ più soft, ma comunque è un grandissimo lavoratore, è un maniacale, prepara le partite in maniera veramente perfetta. Il mister, sotto questo punto di vista, non guarda l’età: se c’è un ragazzo che ha 18 anni, è forte e piace, gioca al posto di uno che ne ha 30 o 35. Lui non è un difensivista, magari può sembrare così ma non lo è. Davanti lascia veramente tanto spazio all’inventiva dei giocatori. Come è simpatico e sorridente quando c’è da divertirsi, diventa una iena quando c’è qualcuno che vuole rovinare il gruppo o qualcuno che magari non ha un atteggiamento professionale”.