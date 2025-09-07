L'interista Orrico non ha dubbi: "Lo Scudetto per me lo vince il Napoli"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Corrado Orrico che con la sua competenza e la sua verve si è soffermato su tanti temi: "La Juve è nettamente più forte dell'anno scorso, ha preso giocatori di valore assoluto. L'Inter? Chivu? Qualche scivolata episodica l'ha sempre fatta l'Inter, fa parte della sua storia. Io ho sempre ammirato la capacità dell'Inter di non drammatizzare mai su nulla, anche le sconfitte vengono prese con il sorriso sulle labbra. Una grande squadra però non può perdere a San Siro con l'Udinese. Inzaghi l'ho ritenuto incompleto come guida, gli mancava lo spirito agonistico che ogni capo deve avere. La media dei valori caratteriali non basta per un tecnico. Un allenatore deve saper usare il radicalismo, deve eccedere nel bene e nel male. Chivu ancora va visto, per ora dovessimo dargli voto gli daremmo sei meno, ancora non ci sono elementi sufficienti per valutarlo. I migliori allenatori? Conte, Spalletti anche se è in disgrazia, e Gasperini. Fabregas invece è della razza di Thiago Motta e dei Sarri, sono nipotini di Euclide, della geometria. Nella costruzione di un giocatore c'è una metà di parte atletica tattica e tecnica, l'altra metà è la suggestione, la capacità di suggestionare il giocatore e farlo pensare, mettergli le idee dell'Iperuranio..."

Su Allegri che idea si è fatto? "Non lo metto tra i migliori perché è davvero spudorato nel rinunciare al gioco. E' l'opposto di quel che dovremmo predicare noi tecnici, cioè prima la cura individuale e poi la cura della squadra. Però credo ci volesse un tecnico così al Milan, Allegri i risultati in fondo all'anno li fa. Non mi sento di esprimere le opinioni di chi lo bastona, io gli riconosco delle capacità di rimanere in concreto nel risultato. Lo scudetto per me lo vince il Napoli, poi Inter e Juve e Roma".