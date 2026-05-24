La moviola di Marelli: "Non era rosso su Kabasele! Rigore Hojlund? Contatto leggero"

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Luca Marelli, ex arbitro e analista, è intervenuto ai microfoni di Dazn durante Napoli-Udinese con la sua moviola sui principali episodi arbitrali.

Al minuto 37, Rasmus Hojlund scappa via a Kabasele che lo trattiene ripetutamente e poi interviene franando sul danese e senza toccare il pallone, in area di rigore. Secondo Marelli, il contatto è troppo leggero perché l'arbitro Zanotti possa assegnare il penalty: “Se c’è un contatto falloso è fuori area. Non mi sembra ci sia contatto tale da portare a un rigore”.

Minuto 64, ancora Hojlund e Kabasele protagonisti. Stavolta su un lancio lungo il difensore friulano, lontano dall'area di rigore, trattiene ripetutamente l'attaccante per poi dargli anche un calcio una volta caduto a terra. Il fischietto di gara Zanotti decide per l'ammonizione inizialmente, ma poi a seguito di revisione VAR estrae il cartellino rosso per condotta violenta. Questo il giudizio di Luca Marelli: "Io francamente la condotta violenta non la vedo, vedo comportamento antisportivo. Bisognava lasciare l’ammonizione, l’espulsione mi sembra forzata".