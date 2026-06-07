Lavezzi: "Allegri sa come vincere, tra noi sempre rispetto. Zeballos? Lo vedrei bene a Napoli"

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Lavezzi a Tuttosport: "Allegri vincente". Promossi Zeballos, Vergara e Alisson Santos.

Ezequiel Lavezzi, protagonista della notte “Live The Dream”, amichevole benefica disputata il 4 giugno a Frosinone, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Ormai ho smesso, però è stato bello giocare qui così come l’altra sera al Maradona. Ogni volta che torno in Italia vengo travolto dall’affetto della gente. Per me hanno un amore incredibile e voglio ringraziarli. È una cosa che mi rende orgoglioso e fa molto piacere: vuol dire che ho fatto bene nel campionato italiano e ho lasciato un bel ricordo".

Sul Napoli: "Il Napoli ha aperto ed è ancora dentro un ciclo vincente. Hanno conquistato il campionato meritatamente l’anno scorso e in questa stagione sono finiti secondi nonostante i tanti infortuni, vincendo comunque la Supercoppa. Il club negli ultimi anni è cresciuto davvero tanto".

Sul futuro allenatore azzurro: "Allegri è un grandissimo allenatore. Sono convinto che farà bene al Napoli. Max è un vincente e sa come arrivare al successo. La pallonata che gli tirai in un Napoli-Cagliari? Cose di campo quando c’è tensione, ma finì subito lì. Tra noi c’è sempre stato rispetto".

Su Zeballos del Boca Juniors: "È un esterno molto forte, anche se ha avuto un po’ di lesioni e infortuni. Mi piace. Salta l’uomo facilmente e oggi ci sono pochi elementi così. È veloce e ha un bel dribbling. Lo vedrei bene a Napoli".

Su Vergara e Alisson Santos, che hanno movenze 'alla Lavezzi': "Stanno crescendo bene. Sono due ragazzi forti e di qualità. Possono diventare dei grandi giocatori".